Vertenza Almaviva, Lupo e Cracolici (Pd): la Regione tuteli i lavoratori

"E' il momento di passare dalla solidarietà agli atti concreti intervenendo sulla nuova compagnia aerea Ita e sulla società di servizi Covisian affinché adottino con urgenza ogni misura idonea a garantire la continuità occupazionale per i lavoratori Almaviva di Palermo impedendo che la vertenza in atto si trasformi nell'ennesima emorragia di posti di lavoro". Così il capogruppo Giuseppe Lupo e il parlamentare Pd Antonello Cracolici, durante il presidio dei lavoratori a Palermo, hanno invocato iniziative urgenti che garantiscano i livelli occupazionali. "Non possiamo rischiare - aggiunge Lupo, che ha presentato un'interrogazione parlamentare firmata da tutti i componenti del gruppo Pd all'Ars- che vadano in fumo quasi 600 posti di lavoro ne accettare il mancato rispetto delle clausole sociali, diritto fondamentale dei lavoratori, e del riconoscimento di qualifiche e compensi maturati". "Il Governo regionale - concludono - ha il dovere di essere presente al confronto con i sindacati in sede ministeriale e di adottare con urgenza ogni misura idonea a garantire la continuità occupazionale impedendo che la delocalizzazione dei servizi mortifichi competenze e professionalità già esistenti".