Gela, ragazza raggiunta da un proiettile mentre era alla guida di un'auto

Sparatoria ieri sera in via Butera a Gela. Una ragazza mentre era alla guida di una Fiat Panda, è rimasta ferita ad un braccio dal proiettile esploso, da un uomo che era in moto. La giovane, che ha 24 anni, ha perso il controllo dell'auto, mentre tentava di raggiungere l'ospedale di Gela ed è rimasta vittima anche di un incidente. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna alPronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi. La 24enne al momento della sparatoria era con un'amica in auto. Sulla vicenda indagano i carabinieri.