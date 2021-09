Minacce no vax su Telegram: perquisizioni della polizia

La Polizia di Stato sta eseguendo perquisizioni domiciliari e informatiche a carico di appartenenti al mondo 'no vax' che tramite un gruppo Telegram hanno manifestato intenti violenti da porre in essere in occasione di manifestazioni pubbliche. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano che ha delegato la locale Digos e il Compartimento di Polizia postale, sono rivolte nei confronti di persone residenti nelle citta' di Milano, Roma, Bergamo, Reggio Emilia, Venezia e Padova.