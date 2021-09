Il sindaco di Siracusa ricorda Concetto Lo Bello a 30 anni dalla sua scomparsa

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, questa mattina, attraverso un post su un social, ha ricordato Concetto Lo Bello, a 30anni dalla sua scomparsa. "Arbitro internazionale, Parlamentare e Sindaco, ma soprattutto siracusano follemente Innamorato della sua Città", scrive Italia.

"A lui si debbono numerose iniziative, su tutte la realizzazione della Cittadella dello Sport ed il fiorire delle società sportive giovanili, di pallamano e pallanuoto, che hanno portato in alto il nome della nostra Città. Il suo rigore morale e politico, come la sua umanità e la sua concretezza - conclude Italia - costituiscono valori irrinunciabili per ogni amministratore e per ogni siracusano".