La ministra Bonetti domani alle 16 a Siracusa al Parco della Neapolis

La ministra alle Pari Opportunità, Elena Bonetti, sarà in visita a Siracusa domani alle 16 al Parco Archeologico della Neapolis. La ministra invitata da Alessandra Furnari, risponderà alle domande che le verranno poste, inerenti al suo Ministero. La Bonetti ha posticipato l'incontro con i siracusani, perchè in mattinata sarà a Catania. L'esponente del governo Draghi si recherà in visita al quartiere di Librino, a Catania, e poi, alle 11, alla Comunità di Sant'Egidio. Sempre a Catania incontrerà i vertici di Confindustria.

A fare gli onori di casa a Siracusa, oltre ad Alessandra Furnari, anche l'ex sindaco del capoluogo, Giancarlo Garozzo. Per accedere al Parco bisognerà essere in possesso del Green pass.