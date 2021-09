Elezioni, UniAmo Pachino: "Fermiano questa campagna di odio"

"Bene afferma il segretario cittadino della CGIL Armone: i due anni e mezzo di non amministrazione del Comune hanno certamente inciso negativamente non solo sui problemi della città (che infatti sono aumentati), ma anche sulla qualità della classe politica. Una classe politica che, chiusa a riccio, non ascolta i cittadini e ha i paraocchi". Ad affermarlo è Angelo Pantoni, portavoce della lista civica 'UniAmo Pachino'.

"In quest’ottica il tentavo di guadagnare il consenso con l’odio e servendosi di diffamazioni, specialmente sui social, è all’ordine del giorno perché molto più semplice dal proporre soluzioni; tuttavia offre uno spettacolo pietoso che non rende onore alle persone e a Pachino. Ricordiamo - aggiunge Pantoni - ancora quando la nostra candidata Carmela Petralito, nel celebrare la festa delle donne con una fotografia d’epoca che ritraeva le nostre nonne pachinesi con gli strumenti da lavoro dei campi (un modo per ringraziare le madri di famiglia, grandi lavoratrici), venne inondata di insulti, tacciata di fascismo e colpevole di essere una “copertina rosa e nient’altro”.