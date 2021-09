Cassibile, ricordato il 78° anniversario della firma dell'Armistizio del 1943

Ricordato a Siracusa l'anniversario della firma dell'Armistizio dell'8 settembre del 1943. Si è svolta la cerimonia di Onore ai caduti di guerra. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Siracusa ed organizzata dall’associazione Kakiparis e Lamba Doria, ha visto la partecipazione di autorità civili, religiose, militari e combattentistiche e si è svolta al monumento ai caduti in Piazza Della Parrocchia.

Sono intervenuti per l’amministrazione comunale lassessore Andrea Buccheri, per l’assemblea Regionale Siciliana l'onorevole Rossana Cannata ; l’intervento storico è stato fatto da Alberto Moscuzza Presidente dell’Associazione Lamba Doria; la corona è stata benedetta da Don Salvatore Arnone parroco di Cassibile. Inoltre erano presenti una delegazione delle forze armate statunitensi di stanza a Sigonella con a seguito un giornalista americano e guidati dall’addetto stampa Alberto Lunetta. La maestra Pinuccia Sirena ha recitato una poesia, da Lei composta, in onore dei Caduti. Il silenzio è stato eseguito dal trombettista della banda musicale Città di Siracusa Signor Tinè. Alla fine della cerimonia è stato eseguito l’Inno di Mameli.