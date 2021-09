Palermo, Associazione Acto Sicilia: installato all'ospedale Civico “L’albero delle idee"

“Puntare su una corretta informazione per conoscere un terribile cancro di cui si parla veramente poco”, scrive una paziente operata di carcinoma ovarico. Il suo, è uno dei primi messaggi lasciati sull’Albero delle Idee, un’installazione realizzata dall’associazione ACTO SICILIA e “posata” all’interno del reparto di Oncologia medica dell’Ospedale Civico di Palermo, ai cui rami da oggi pazienti, familiari e operatori sanitari potranno affidare i propri pensieri di speranza e di rinascita.

Bigliettini adesivi a forma di fogliolina non solo scritti a penna ma anche contenenti un QR Code che rimanda a dei video-messaggi, postati sulla pagina Facebook di Acto Sicilia, grazie ad un’APP innovativa realizzata dalla società HQS. Così come avviene già al reparto di Oncologia medica dell’ospedale Cannizzaro di Catania, che dallo scorso luglio ospita il primo “Albero delle idee”. L’associazione ACTO SICILIA (Alleanza Contro Tumore Ovarico) nasce a gennaio scorso, sotto la guida della presidente Daniela Spampinato e il supporto di un Comitato tecnico scientifico presieduto dal professore Paolo Scollo, primario del reparto di Oncologia medica dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Il progetto Albero delle idee è stato interamente sponsorizzato da Clovis Oncology, azienda impegnata nella lotta contro il tumore ovarico.

A partecipare ieri alla posa dell’Albero delle Idee sono stati in tanti e tutti hanno consegnato, a loro volta, il proprio messaggio, a cominciare dal direttore generale, Roberto Colletti.