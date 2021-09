Elezioni a Rosolini, Forza Italia ed il braccio di ferro sulla sindacatura

Più che un'intervista, è stato sermone quello di Tino Di Rosolini, stamane al 'Corriere Elorino', candidato a sindaco di Rosolini, che non le manda a dire a Pinello Gennaro, uscito di scena nelle ultime 48 ore con la sua 'Etica' che non sà ancora cosa fare, contro Pippo Gennuso ed Edy Bandiera, sconfitti all'interno di Forza Italia, sulle scelte per la sindacatura. Aggiunge anche Miccichè che è il coordinatore regionale degli azzurri. "Forza Italia ha scelto me? Non si cancellano 20 anni di storia, la mia è la scelta del territorio. Le pressioni di Gennuso e Bandiera con Miccichè non sono servite a nulla. Sanno che Pinello Gennaro è un perdente. Io alle ultime amministrative ho dimostrato di avere 500 preferenze in più oltre le liste e questo ha un peso politico -elettorale". Di Rosolini ha replicato alle accuse di Gennaro sulle nomine e sugli incarichi. Non nega di averlo fatto quando era presidente dell'Usl di Noto, "ma si è trattato di grandi professionisti, di primari eccellenti e di bravi infermieri". Poi pone l'interrogativo: quali sarebbero le prebende date a Fi e Fratelli d'Italia? Ma il regolamento di conti in Forza Italia a Siracusa è soltanto agli inizi.