Modica, firmata convenzione su gestione associata dei servizi socio sanitari del Distretto 45

A Palazzo San Domenico di Modica si sono riuniti i rappresentanti dei quattro comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario 45 per firmare la convenzione che segna ufficialmente la nascita della gestione associata dei servizi e degli interventi delle Politiche Sociali. Per il Comune di Modica era presente il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali, Saro Viola, per il Comune di Ispica il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali, Lucia Franzò, per il Comune di Scicli il ViceSindaco e Assessore ai Servizi Sociali Caterina Riccotti e per il Comune di Pozzallo il Sindaco Roberto Ammatuna. Alla riunione ha partecipato anche il consulente tecnico del Distretto, Aurelio Guccione. La firma della convenzione sancisce anche la creazione del cosiddetto “Ufficio di Piano”, un organismo di gestione sovra comunale che avrà la propria autonomia nella gestione dei progetti inerenti i servizi sociali di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo”. L’ufficio avrà la sede centrale a Palazzo Campailla a Modica (Comune capofila) ma avrà anche sedi distaccate in ogni Città del Distretto sanitario..