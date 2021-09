Cimitero dei Rotoli a Palermo, la Lega: pretestuosa polemica con deputata Caronia

"La Lega con tutta la sua classe dirigente palermitana, regionale e nazionale segue da mesi la vicenda indegna delle 1.000 bare accatastate al cimitero dei Rotoli di Palermo". Lo affermano, in una nota, il segretario regionale della Lega, Nino Minardo, e il capogruppo del Carroccio all'Ars, Antonio Catalfamo. "Le enormi responsabilità dell'amministrazione comunale e del sindaco Orlando - continuano Minardo e Catalfamo - sono davanti agli occhi di tutti. Dispiace che oggi nasca invece una polemica tra un autorevole esponente del governo regionale e la nostra parlamentare all'Ars Marianna Caronia. Il lavoro dell'onorevole Caronia, così come quello degli altri deputati regionali del nostro partito, è stato sempre impeccabile nel cercare una soluzione ragionevole per uscire dall'attuale disastro e per avere finanziamenti sufficienti a costruire un nuovo cimitero a Ciaculli. Si lavora nell'interesse di Palermo. L'assessore Ruggero Razza non deve restare basito di fronte all'incalzare della nostra deputata regionale e non crediamo proprio debba esigerne le scuse. Piuttosto raccolga, assieme a tutta la giunta, il carattere propositivo delle sue proposte. Il finanziamento di Agenda Urbana a cui fa riferimento l'assessore regionale alla Salute copre uno dei quattro lotti a Ciaculli, il progetto presentato dalla Caronia in Commissione Bilancio all'Ars e per ora rigettato dalla giunta regionale individua altre risorse per finanziare la costruzione di altre porzioni rilevanti della struttura. Lo ripetiamo: per una questione di forma e di sostanza l'onorevole Marianna Caronia non ha nulla di cui scusarsi né con il presidente Musumeci né con la giunta regionale. La nostra parlamentare continua semplicemente a svolgere al meglio il suo lavoro nell'interesse della comunità".