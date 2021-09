Elezioni a Rosolini, Dino Gennaro rompe gli indugi: va con Spadola con una Civica

Prima Rosolini tricolore, sceglie Giovanni Spadola a sindaco di Rosolini e chiude definitivamente la coalizione che sposa il nuovo ‘Progetto Rosolini’, compagine che ha già al proprio fianco ‘Giovani Rosolinesi’ e ‘Insieme per Rosolini’.

A guidare il nuovo Movimento è Dino Gennaro che spiega le ragioni della scelta elettorale in vista delle amministrative del prossimo 10 e 11 ottobre. “La nostra squadra non perde la nostra identità, ma di fronte ad imposizioni meramente siracusane o imposte dall’alto, dalla politica che non vive la città, abbiamo valutato che la migliore scelta da fare, è quella del nuovo Progetto con Giovanni Spadola. Quando la città brucia, abbiamo il dovere morale di correre ai ripari per ridare un governo trasparente, fatto di persone che lavorano e non da mestieranti della politica. L’unica scelta fattibile era quella di andare con altre due civiche che hanno l’obiettivo di ridare dignità a una Rosolini mortificata dal malgoverno cittadino degli anni passati. Non c’è più tempo da perdere. Dobbiamo tornare ad essere fieri cittadini della nostra Rosolini. Con Spadola sindaco andiamo a vincere”.