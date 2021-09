Serata 'nera' a Floridia, il Consiglio vota sì al dissesto finanziario

Un ordine del giorno già segnato, nonostante il dibattito andato avanti per 5 ore. Il Comune di Floridia indebitato fino all'osso del collo, ha votato il dissesto finanziario. Il default. Un chiodo fisso per l'ammistrazione guidata da Marco Carianni, nonostante il vano tentativo dell'opposizione per evitare di dichiarare il fallimento e fare così un piano di riequilibrio. La maggioranza blindata, con il copione da recitare, ha votato senza il benchè minimo tentennamento la decisione già assunta dalla giunta municipale ed alla fine dieci hanno detto sì al dissesto, 4 sono stati i voti contrari (Sala , Vassallo, Brunetto e Spada) con Marzia Scalora che si è astenuta e Milo Giarratana assente, perchè fuori sede. Violento lo scontro il aula fra il consigliere di opposizione Renzo Spada ed il sindaco. Carianni, nella sostanza, ha redarguito il consigliere, accusandolo di non avere capito nulla. Spada ha controbattuto 'parlando di arroganza del primo cittadino e di essere depositario ditutte le verità". Raggiunto l'obiettivo dell'amministrazione, Carianni ha cercato di stemperare il clima, parlando di ripartenza, mettendo da parte odi e personalismi. "Disponibili ad una tregua - ha detto Vassallo del Pd - nell'interesse di Floridia e floridiani, ma nessuna speculazione politica sulla questione". Una vicenda complessa quella dei conti al Comune di Floridia, dove ognuno dice la sua senza avere la cifra reale dell'ammontare dei debiti. "Situazione complessa" è stata definita dai revisori dei conti. Una cosa iinconfutabile: sono tanti i cittadini che non hanno pagato i tributi negli anni e rimasti a tutt'oggi impuniti. Con la dichiarazione di dissesto, la musica cambierà. Adesso la parola passa all'Organismo straordinario di liquidazione. Avrà il compito di liquidare i creditori, con forti decurtazioni sull'ammontare delle somme. Molte imprese dovranno così rinunciare a quanto realmente dovuto. E l'amministrazione Carianni riparte da zero, ma con tanti problemi. A cominciare dalla pianta organica del Comune, con personale in uscita per il pensionamento e senza la possibilità di fare nuove assunzioni se non in casi straordinari.

(Nella foto il sindaco Marco Carianni che esulta dopo la sua vittoria)