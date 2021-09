Sette arresti per spaccio di droga in provincia di Foggia

Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri di Vico del Gargano, nel Foggiano, stanno eseguendo 7 misure cautelari personali per detenzione e cessione di stupefacenti continuata in concorso. Le indagini, dirette dalla procura di Foggia hanno consentito di disarticolare, a Rodi Garganico, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico e San Severo, una rete di persone dedite alla detenzione e alla cessione di stupefacenti che, nel periodo di limitazione della circolazione per l'emergenza sanitaria coronavirus, per eludere i controlli, camuffandosi tra i lavoratori pendolari, facevano uso di trasporti pubblici per raggiungere i luoghi di approvvigionamento e spaccio.