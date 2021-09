Carabinieri Modica: il capitano Ferrante lascia la Compagnia dopo 4 anni

Cambio al vertice della Compagnia carabinieri di Modica, Dopo quattro anni, lascia il comando il capitano Francesco Ferrante che andrà a dirigere la Compagnia di Tivoli. Il capitano Ferrante, prima di assumere il nuovo incarico, ha voluto salutare i giornalisti nel corso di un breve ma significativo commiato esprimendo la sua gratitudine ai rappresentanti dell’informazione nel territorio della Compagnia che ha giurisdizione sui comuni di Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli. “In questi quattro anni – ha detto Ferrante – ho avuto la possibilità di condividere con voi la fiducia e la soddisfazione di un rapporto leale e corretto. Sento il dovere di ringraziare i miei uomini per avere sempre anteposto il bene dei cittadini del territorio a quello personale, e per la professionalità dimostrata in ogni circostanza. Un grazie a tutti i cittadini di Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli e alle forze istituzionali che hanno dimostrato grande spirito di collaborazione sia nell’attività di prevenzione che di repressione dei reati. Mi piace, inoltre, sottolineare l’aspetto della diffusione della cultura della legalità grazie ai numerosi incontri con gli studenti. Uno degli obiettivi - insieme alla prevenzione e alla repressione dei reati – che mi sono prefissato di raggiungere al momento del mio insediamento. Rimango legato alla città anche per motivi personali (il capitano Ferrante si è sposato a Modica il 22 maggio scorso) e non solo professionali”.

Il capitano Ferrante assumerà il comando della Compagnia di Tivoli – la cui giurisdizione comprende 18 comuni - lunedì prossimo, 13 settembre. A Modica, sempre da lunedì, arriverà il capitano Francesco Zangla, quarantenne, messinese: proviene dalla Compagnia di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Insieme a lui, arriverà il capitano Achille Curcio, 27 anni: calabrese di origine, proviene da Gorizia, e comanderà il nucleo radiomobile della Compagnia di Modica.