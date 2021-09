Elezioni a Rosolini, Pippo Gennuso: "Non darò indicazioni di voto"

Pippo Gennuso, ex parlamentare all'Ars, di Rosolini, non ha ancora digerito il ritiro della candidatura a sindaco della sua città di Pinello Gennaro. Aveva deciso di sostenerlo con lealtà, a spada tratta, in vista delle prossime amministrative del 10 e 11 ottobre, dove si voterà anche nel suo comune, dopo lo scioglimento anticipato dell'aula per la mozione di sfiducia votata dal Consiglio lo scorso 1 marzo. Gennuso non è il tipo che manda giù nello stomaco il 'rospo' a cuor leggero e sicuramente inviterà il coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè ad un chiarimento. Gennaro puntava sulla presenza di Forza Italia in virtù del sostegno del Circolo cittadino degli azzurri, ma sarebbe passata la 'linea' siracusana, quella di Prestigiacomo ed Alicata. Pippo Gennuso così alza le mani, ma non in segno di resa, ma per dire ai suoi concittadini che il suo elettorato non influenzerà il voto per le comunali. "Mi dispiace per l'avvocato Gennaro - afferma l'ex parlamentare - ma per il sottoscritto sono venute meno le condizioni per partecipare alla competizione elettorale. Lascio il mio elettorato libero di votare chi vuole, di scegliersi il nuovo sindaco di Rosolini. Io ed i miei collaboratori non daremo alcuna indicazione su chi sostenere da oggi fino al giorno delle elezioni".

(Nella foto al centro l'onorevole Pippo Gennuso)