Operaio schiacciato da materiale laterizio a San Carlo di Potenza

Un operaio di 39 anni, di Gravina in Puglia (Bari), è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto oggi in un'azienda di laterizi di Genzano di Lucania (Potenza). Secondo quanto si è appreso, l'uomo è rimasto schiacciato da materiale laterizio che gli è caduto addosso. Trasportato con un'eliambulanza del 118 Basilicata soccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, l'uomo è morto poco dopo.- "Ennesima morte sul lavoro oggi a Genzano di Lucania (Potenza). La situazione è ormai intollerabile". Così il segretario generale della Fillea Cgil Basilicata, Fernando Mega, e il segretario provinciale della Fillea Cgil Potenza, Michele Palma, in una nota congiunta, hanno commentato la morte di un operaio di 39 anni, che era al lavoro in una fabbrica di laterizi. I rappresentanti sindacali hanno evidenziato che "la scia di sangue non si arresta se non c'è un'inversione culturale di approccio alla organizzazione e alle metodologie di lavoro. Come si può morire mentre si fa manutenzione con una macchina in movimento? Si sfida la sorte o si esasperano le condizioni della produttività, pur di non fermare la macchina per il tempo necessario per manutenzionarla, correndo il rischio che un'operazione ordinaria si trasformi in una tragedia immane? Diciamo basta alle morti sul lavoro. Chiamiamo a responsabilità - hanno concluso Mega e Palma - istituzioni, imprese e organismi addetti alla vigilanza e al controllo".