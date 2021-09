Decesso sospetto in carcere, Procura di Cosenza apre un'inchiesta

La Procura di Cosenza ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Pasquale Francavilla, di 46 anni, deceduto oggi nel carcere "Sergio Cosmai", a causa di un malore. Secondo quanto riferito dal legale, l'avvocato Mario Scarpelli, Francavilla, Francavilla, condannato in via definitiva nel processo "Apocalisse", stava scontando gli ultimi 10 mesi di pena, ma era incompatibile con il regime carcerario perché versava in condizione di salute precaria. Nelle scorse settimane, infatti, il detenuto, affetto da una grave patologia vascolare, era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Annunziata per l'aggravarsi del suo stato di salute. Il paziente era stato poi dimesso e doveva essere trasferito in altro reparto in attesa di un intervento chirurgico, invece, ha riferito il legale, il 46enne è tornato di nuovo in cella su disposizione del magistrato di Sorveglianza. Una volta in carcere, il medico della struttura penitenziaria ha diagnosticato immediatamente l'incompatibilità con il regime carcerario e contestualmente il legale ha presentato istanza di scarcerazione, ma oggi è sopraggiunto il decesso per "un aggravarsi delle sue condizioni e il medico legale ha diagnosticato come causa di morte un infarto". Domattina alle ore 10 sarà eseguita l'autopsia.