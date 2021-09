Siracusa, positiva al Covid andava in giro: denunciata

Visto l’incremento della diffusione del virus Covid 19 che vede la Sicilia tra le più colpite dalla pandemia con numeri sempre maggiori di positivi, il questore di Siracusa ha disposto un rafforzamento dei controlli finalizzati a garantire il rispetto delle vigenti norme per limitare la diffusione del virus. I controlli della Polizia sono stati rafforzati in tutti i centri di possibile aggregazione, soprattutto nei così detti centri della movida.

Nella giornata di ieri, sono state identificate centinaia di persone e controllati decine di veicoli e, durante uno dei controlli, è stata trovata una giovane di 17 anni, positiva al Covid, che viaggiava tranquillamente in macchina con altri due giovani. La giovane è stata denunciata per la violazione delle norme sanitarie vigenti.