Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Polizia di Avola hanno notato un uomo di 30 anni che scaricava in strada il contenuto del suo autocarro: una pedana in pvc, un lavabo, cavi elettrici e numerosi sacchi di plastica contenenti materiale indifferenziato.Gli agenti hanno contestato all’uomo tre sanzioni amministrative per un totale di 650 euro. La strada è stata liberata dai rifiuti.