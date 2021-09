Da Augusta a Catania per rubare dalle auto in sosta: arrestato dalla Polizia

Nella serata di ieri, agenti delle Volanti della questura di Catania hanno arrestato un uomo per inosservanza delle prescrizioni impostegli dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno alla quale era sottoposto.

Intorno alle 21, giungeva su linea di emergenza 112 una segnalazione inerente la presenza di due giovani sospetti i quali erano intenti ad armeggiare tra le auto in sosta in piazza Duca di Genova. Alla vista dei poliziotti, che giungevano immediatamente sul posto, i due uomini tentavano di darsi alla fuga, ma uno dei due veniva bloccato e identificato. Si appurava, pertanto, che l’uomo, un pregiudicato di Augusta ma residente a Ragusa, era in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Accertata la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, il pregiudicato veniva arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio per direttissima.