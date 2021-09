Catania, droga: 25enne arrestato nel quartiere Nesima

Nella mattinata di venerdì, personale delle Volanti di Catania ha arrestato un uomo responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 11,30, una pattuglia impegnata nell’ordinario servizio di controllo del territorio, transitando in zona Nesima, notava un uomo che, alla vista dei poliziotti, frettolosamente si allontanava dalla strada, entrando all’interno di un’abitazione.

I poliziotti procedevano immediatamente a fermarlo e, tenuto conto dell’atteggiamento sospetto tenuto dall’uomo, effettuavano una perquisizione all’interno dell’appartamento, ove venivano rinvenuti circa 130 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale idoneo al confezionamento in dosi della sostanza. Alla luce dei fatti, l'uomo, un venticinquenne catanese, veniva tratto in arresto e su disposizione del P.M. di turno posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.