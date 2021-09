Modica Calcio, è morto Orazio Pitino: storico tifoso rossoblù

Uno degli storici tifosi del Modica Calcio se ne è andato. E' morto venerdì pomeriggio, Orazio Pitino. Aveva 62 anni. Nella prima partita del campionato di Promozione 2021-2022 il Modica è sceso in campo con il lutto al braccio, anche se la gara è durata solo quattro minuti a causa di un temporale che ha allagato il terreno di gioco. L'arbitro ha deciso di sospendere il match. Orazio Pitino, da alcuni anni, viveva su una sedia a rotelle a causa di una ischemia. Quasi in concomitanza con la sua malattia, aveva perso la moglie, Concetta. Sono stati il fratello, Vincenzo, e i figli, Angelo e Martina, ad occuparsi di lui che, malgrado le sue condizioni, non aveva mai disertato una partita del Modica - al Vincenzo Barone o al Pietro Scollo - e della Juventus davanti alla TV. Il Modica e Juve erano le sue passioni del cuore. Il Modica Calcio lo ricorda sulla sua pagina Facebook: nel giorno del debutto in campionato il Modica Calcio perde un pezzo importante della sua storia. Tra Orazio e il Modica c’è stato un amore indissolubile nato tantissimi anni fa e alimentato nel corso degli anni con una passione e un attaccamento alla maglia che nemmeno la malattia era riuscita a dissolvere. Ci sarebbe piaciuto trovarlo sugli spalti del Vincenzo Barone domenica prossima con quella sua sciarpa rossoblù e il suo solito sorriso che in molti non dimenticheranno". I funerali di Orazio Pitino si svolgeranno lunedì mattina nel Duomo di San Pietro, a Modica.