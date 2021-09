Modica, continui disservizi idrici in contrada Trebalate: denuncia del Movimento 5 Stelle

Il consigliere comunale del M5S, Marcello Medica, ha inviato una comunicazione ufficiale al Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale, Francesco Nicodemo, al Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa, Giuseppe Barbagallo e al Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, avente ad oggetto il “Perdurante e pesante disservizio idrico in via Rocciola Scrofani – Modica”.

Il Consigliere 5 Stelle, ricevute diverse segnalazioni da parte di cittadini, anche imprenditori agricoli, residenti lungo la via Rocciola Scrofani, nei pressi di contrada Trebalate, in territorio di Modica, che lamentano da circa un mese ripetute interruzioni del flusso idrico, ha ritenuto opportuno e doveroso rivolgersi a tutti gli organi competenti, affinché venga attenzionata la grave problematica che, in queste settimane estive, ha interessato e sta continuando ad interessare un’ampia platea di cittadini.

Nella missiva, il Consigliere Medica, fa presente che i cittadini di tale vasta zona extraurbana ritengono inammissibile che un disservizio di così grave impatto per la popolazione, inficiante per la comunità in modo particolare nei mesi caldi della stagione estiva, avvenga senza un tempestivo preavviso da parte del Consorzio di Bonifica 8; e che in più di un’occasione gli utenti hanno segnalato la problematica presso gli uffici preposti senza aver ricevuto alcuna risposta esaustiva nel merito. Fa presente, altresì, che la carenza d’acqua fino all’assenza totale ha messo in serie difficoltà i suddetti cittadini soprattutto durante le settimane del grande caldo di agosto, costringendoli a ricorrere al servizio delle autobotti private con conseguenti ulteriori costi a loro carico.