Strada che rischia di sprofondare nel cuore di Scoglitti? Il PD chiede verifiche tecniche

Problemi da non trascurare per la viabilità cittadina. Semplici disservizi che, però, potrebbero dare adito a qualcosa di più serio. Per questa ragione, è meglio controllare e verificare. Lo dice il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, dopo avere effettuato un sopralluogo a Scoglitti all’angolo tra via Castelli e via Malfà. “Qui, purtroppo – chiarisce Nicastro – sembra che la strada stia per sprofondare. E c’è poco da scherzare. E’ necessario installare dei segnali, allertare del pericolo circa la presenza di una buca che può costituire un problema non da poco per chi transita con le moto e che, soprattutto, potrebbe trasformarsi in una mini voragine”. Nicastro si rivolge alla Commissione straordinaria anche con riferimento a un’altra segnalazione che ha che vedere, stavolta, con via Milano, nel centro città. “Mi riferiscono – prosegue l’esponente democratico – che si era verificata una situazione analoga con la strada che, però, è stata rattoppata utilizzando un poco di cemento. Sul marciapiede nessun intervento e sembra che stia cedendo con il trascorrere dei giorni. Come se, anche qui, si stesse formando una piccola voragine. I residenti affermano che da mesi sono state inoltrate delle segnalazioni a palazzo Iacono che, però, non hanno sortito alcun effetto. Chiediamo interventi celeri e sostanziali”.