Prime piogge, Solarino senza luce per cinque ore (VIDEO)

E' bastata una piccola pioggia caduta nel pomeriggio a Solarino per mandare in tilt la rete elettrica. Il paese ha subito i disagi che sono diventati sempre più frequenti ogni qualvolta si verifica il maltempo. Le abitazioni private sono rimaste per almeno cinque ore senza corrente, mentre l'energia elettrica è stata ripristinate nella pubbliche vie, offrendo così ai locali di potere lavorare all'esterno, mentre all'interno sono state accese le classiche candele. Tante le proteste dei cittadini arrivate al comando della polizia municipale. Gli agenti hanno riposto che gli operai dell'Enel erano impegnati a riparare il guasto.