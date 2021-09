Con l'estate agli sgoccioli riapre la Guardia medica di Pachino

Con l'estate che volge al termine e con turisti che sono tornati nelle proprie destinazioni, l'Asp di Siracusa, riapre la Guardia Medica di Pachino. Lo annuncia come se fosse stato raggiunto un grande obiettivo, anzichè di un fallimento nella programmazione. Se mancanza di medici c'è stata, non ha riguardato soltanto la provincia di Siracusa. Quella della chiusura a Pachino, va considerata come una defaillance del management dell'Asp.

"Con anticipo sui tempi previsti - scrive l'ufficio stampa dell'Asp - l'Azienda sanitaria di Siracusa assicura la continuità di apertura e la piena funzionalità della Guardia Medica. di Pachino.

Per mancanza di disponibilità temporanea di medici di continuità assistenziale l' Asp, suo malgrado, com'è noto, aveva dovuto accorpare la Guardia medica di Pachino con quella di Portopalo poco prima dell' arrivo dell' estate.

La mancanza di medici disponibili ad accettare l'incarico, nonostante le centinaia di avvisi inviati senza che però avessero prodotto i risultati sperati, aveva costretto l'Azienda ad accorpare temporaneamente le due Guardie mediche con l'impegno di trovare le soluzioni per riaprire entro il 30 settembre".