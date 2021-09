Infrastrutture, Cancelleri: 500 milioni per opere nello Stretto

"All'Autorità di sistema portuale dello Stretto sono stati assegnate risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per aumentare la capacità di accosto per le unità adibite al traghettamento nello Stretto di Messina, nonché i servizi ai pendolari". Così il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, in conferenza stampa stamani nella sede dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto a Messina. Per tutti gli interventi d i progetti che interesseranno l'area dello Stretto di Messina, di Villa San Giovanni e Reggio Calabria sono previsti nel Pnrr 500 milioni di euro. "Si procederà ad una riqualificazione delle stazioni ferroviarie, ad un miglioramento degli attracchi marittimi, all'acquisto di nuove imbarcazioni elettriche e Gnl e all'acquisto di 12 treni Frecciarossa da 4 vagoni ciascuno capaci di traghettare direttamente dalla Sicilia risparmiando 1 ora nei tempi di traghettamento - ha detto Cancelleri - Si realizzerà anche un deposito di mezzi Gnl nel messinese per il rifornimento via mare e via terra dei mezzi. Si tratta di investimenti molto importanti che sottolineano la strategia che il governo nazionale ha disegnato per la Sicilia e per questo territorio. Le future realizzazioni rispetteranno assolutamente il piano green nazionale ed europeo sulla sostenibilità ambientale prevedendo la transizione energetica della mobilità marittima".