Siracusa, il nubifragio trasforma via Picherali in un torrente (IL VIDEO)

Il violento acquazzone che si è abbattuto oggi pomeriggio su Siracusa, non ha provocato danni alle persone, anche se la paura in Ortigia è stata tanta, nella zona di Fonte Aretusa, dove l'acqua scesa dal 'torrente' che si era formato, avrebbe potuto travolgere persone e cose. A farne le spese sono stati i tavolini e le sedie dei locali del lungomare che sono stati travolti dalla fiumara. Qualche turista si inzuppato d'acqua come un pulcino, in quanto non è riuscito a trovare riparo al chiuso. Impressionanti le immagini della fiumara registrate in via Picherali, la strada che collega piazza Duomo al lungomare, dove l'acqua in certi momenti ha superato il mezzo metro d'altezza, prima di finire a valle, nella mitica Fontana.