Due donne in servizio nella base militare Usa di Sigonella sono morte a Catania in un incidente stradale avvenuto nell'asse dei servizi, vicino al carcere di Bicocca. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 8, l'Alfa Romeo 147 sulla quale viaggiavano le due, una trentenne e una 18enne, si è ribaltata. Sul posto per effettuare i rilievi e stabilire le cause dell'incidente, la polizia municipale di Catania.