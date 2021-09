Sindaca di Parigi annuncia la sua candidatura all'Eliseo

"Ho deciso di essere candidata alla presidenza della Repubblica francese": lo ha annunciato questa mattina a Rouen, in Normandia, la sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo. "Sotto i nostri occhi, il modello repubblicano si disintegra", ha detto Hidalgo ricordando di essere "una donna francese nata in Spagna" e di avere, in questi anni, "ascoltato le francesi e i francesi". "Oggi - ha aggiunto parlando davanti a un gruppo di sostenitori nella zona dei 'docks' del porto di Rouen - sono pronta. © ANSA - RIPRODUZIONE RISERVATA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA PARIGI 12 settembre 2021 11:56 NEWS Suggerisci FacebookTwitter Altri A-AA+ Stampa Scrivi alla redazione "Ho deciso di essere candidata alla presidenza della Repubblica francese": lo ha annunciato questa mattina a Rouen, in Normandia, la sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo. "Sotto i nostri occhi, il modello repubblicano si disintegra", ha detto Hidalgo ricordando di essere "una donna francese nata in Spagna" e di avere, in questi anni, "ascoltato le francesi e i francesi". "Oggi - ha aggiunto parlando davanti a un gruppo di sostenitori nella zona dei 'docks' del porto di Rouen - sono pronta. Oggi, su questo porto di Rouen, penso a mio padre che era operaio sul cantiere navale di Cadice. Penso anche a mia madre, sarta". In quello che è apparso un chiaro attacco in prima persona al presidente in carica, Emmanuel Macron, la Hidalgo ha dichiarato: "Voglio cominciare col mettere fine al disprezzo, all'arroganza, alla condiscendenza di coloro che conoscono tanto male le nostre vite". Voglio, ha continuato, "offrire un futuro a tutti i nostri figli". Il suo programma è centrato su "una Repubblica decentralizzata, più vicina ai cittadini, con i cittadini". Fra gli altri capisaldi del suo ideale di Francia, un Paese "a bassa emissione di carbonio", più "giusto", con salari più alti "soprattutto per gli insegnanti e il personale sanitario". La Hidalgo ha parlato di una scelta fatta "in umiltà e con la coscienza della gravità del momento": "Sarà l'appuntamento - ha aggiunto - della prima donna presidente della Repubblica con le donne francesi". La sindaca socialista è stata contestata da qualche decina di persone che hanno gridato slogan contro la Hidalgo e dispiegato uno striscione: "Ieri Parigi, oggi la Francia, basta con il saccheggio".