Rifondazione a congresso a Palermo, Fumetta confermato segretario

Il dodicesimo congresso provinciale di Rifondazione comunista ha rinnovato il comitato politico federale, confermando Vincenzo Fumetta segretario provinciale. Stella Amato è stata confermata presidente del Collegio di garanzia. "Il congresso di Palermo è stato molto partecipato, vedendo una buona presenza di ospiti esterni, e il dibattito tra i delegati ha dato un importante contributo di idee al congresso nazionale che si svolgerà a fine ottobre a Chianciano" dice Fumetta. "Rifondazione comunista ha svolto un ruolo importante in questi anni per ancorare a sinistra l'esperienza di governo di Palermo - aggiunge - Inoltre, il partito ha contribuito ad allargare la capacità di azione e la presenza istituzionale della sinistra cittadina, investendo sulla costruzione di Sinistra comune. Infine, abbiamo mantenuto vivo il punto di vista dei comunisti e della sinistra nel governo della città investendo sulla tutela dei soggetti deboli, sulle politiche di accoglienza, sulla rappresentanza politica dei migranti, sulla partecipazione, sulla mobilità sostenibile, sulla scuola come modello di trasformazione della società, sulla difesa dell'ambiente e del territorio". "Per il futuro nulla è certo - continua Fumetta- . Riteniamo fondamentale dare continuità alla visione che ha governato la città ma serve discontinuità nel metodo di governo: serve maggiore collegialità, anche perché Orlando non è più candidabile. Pensiamo che sia fondamentale che le sorti di Palermo si decidano a Palermo, senza scambi elettorali con la Regione ed evitando che le decisioni si assumano a Roma. Il congresso ha dato un'indicazione chiara - conclude - Lavoriamo alla costruzione di una soggettività politica ed elettorale della sinistra, collocata a sinistra del Partito democratico, partendo da Sinistra comune. Più forte sarà questo spazio politico più difficile sarà fare pasticci politici che influenzeranno le future coalizioni".