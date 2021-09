“Siracusa & Alessandria : l’Italia a fumetti”, premiazione nella città piemontese

A una settimana di distanza dalla cerimonia di consegna al Teatro Comunale di Siracusa del Premio ad Antonella Lattanzi per "Questo giorno che incombe" (HarperCollins), il Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini continua ad essere protagonista. Nel segno del ponte culturale con Alessandria, rafforzato con la presenza di una folta delegazione (anche istituzionale) della città piemontese a Siracusa in occasione della nuova intensa tre giorni di appuntamenti all'Antico Mercato di Ortigia, sabato pomeriggio nella città piemontese nel corso del salone del fumetto "Alecomics", si è svolta la premiazione dei tre vincitori - uno per sezione - del contest “Siracusa & Alessandria : l’Italia a fumetti”. I riconoscimenti sono andati a Laura Furgione, in arte Layla F. Gore, 24 anni, di Alessandria (“Vittorini, Ortigia e inchiostro”) per il tema ”Siracusa e i fumetti”; Rafaella Gesuele, 25 anni, di Milano (“Imagine And Draw Our Future”) per il tema “Alessandria e i fumetti”; Alessandro Amoruso, 30 anni, di Bari (“In Salita”) per il tema “Un Fumetto Per La Ripartenza”.

I nomi dei tre vincitori erano stati annunciati la scorsa settimana a Siracusa nel corso della cerimonia finale del Premio Vittorini.

Con la premiazione di Alessandria é sceso così il sipario anche sul contest di fumetti, una delle manifestazioni che hanno impreziosito la XX edizione del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini che é stata contraddistinta da grandi numeri, a cominciare dai 59 autori in concorso e dalle oltre 40 case editrici che hanno scommesso sul rinato premio che, in soli due anni dalla ripartenza, ha letteralmente bruciato le tappe consolidando il proprio ruolo nel pianeta-libro italiano.