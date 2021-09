Prof di Rosolini a Taormina con De Luca, feeling politico con aspirante governatore?

Il professor Giovanni Puccia, da Rosolini, ma insegnante a Noto, gira a largo dall'infuocata campagna elettorale per le amministrative nelle due città del Siracusano: Rosolini e Noto. Della serie: non patteggio per nessuno e non faccio campagna elettorale per le amministrative. Ma in questa domenica di settembre, per un caso, il nostro prof, è stato immortalato a Taormina insieme al sindaco di Messina, Cateno De Luca. Un incontro fortuito, oppure qualcosa di programmato? Puccia si limita a dire. "Cateno è una persona simpaticissima". Feeling politico? Chissà se nasce qualcosa sull'asse Rosolini - Messina, perchè Cateno De Luca, non fa un mistero di volersi candidare alla presidenza della Regione alle elezioni del 2022. Il sindaco della Città metropolitana ha bisogno di allargare i rapporti al di là della provincia di Messina se vuole giocarsi la carta di governatore.