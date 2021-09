Basket, buon inizio per la Virtus Kleb Ragusa in Supercoppa: battuta la Viola Reggio Calabria

Primo appuntamento ufficiale per la Virtus Kleb Ragusa che tra le mura amiche del pala Padua ospita la Viola Reggio Calabria di coach Bolignano per la Supercoppa LNP di serie B. Partita condotta per tutte le frazioni di gioco dai padroni di casa anche se i calabresi hanno insidiato senza remore il canestro locale fino all’ultimo.

VIRTUS KLEB RAGUSA – PALLACANESTRO VIOLA REGGIO CALABRIA: 87 – 77

Parziali: 24-16; 47-29; 70-51

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 13, Rotondo 5, Simon 12, Incremona, Picarelli ne, Smiraglia, Sorrentino 25, Salafia 8, Da Campo 15, Canzonieri 4, Ianelli 5

Coach Bocchino

PALLACANESTRO VIOLA REGGIO CALABRIA

Ingrosso 10, Fall 19, Klacar 7, Lazzari, Balic 11, Radusin ne, Valente 3, Besozzi 2, Gaetano 5, Duranti 20, Barrile

Coach Bolignano

Arbitri: Parisi – Di Mauro