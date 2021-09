Agguato di camorra a Torre Annunziata, ucciso davanti a una chiesa

Agguato di camorra vicino a una chiesa a Torre Annunziata (Napoli): è stato ucciso un pregiudicato. A cadere sotto i colpi dei sicari Francesco Immobile, 35 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione (sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato e i carabinieri) l'uomo era nel piazzale antistante la chiesa di Sant'Alfonso, non distante dalla sua abitazione, quando è stato raggiunto da una serie di colpi di arma da fuoco che non gli hanno dato scampo. Non è escluso che l'omicidio possa essere collegato al ferimento di un altro pregiudicato, raggiunto ieri da due colpi di pistola a gambe e glutei.