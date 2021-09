Armao: "Misure concrete dalla giunta siciliana per Pantelleria"

"Rientro da Pantelleria con il cuore triste per quel che è accaduto. L'isola è attonita. Tardano misure di tutela ecologica a livello planetario (quel che possiamo fare in Europa è importante, ma non risolutivo) e gli effetti dei mutamenti climatici sono devastanti. Occorre lavorare perché in futuro eventi simili non creino altre vittime. Ho incontrato il sindaco in una lunga riunione. La prossima settimana le prime misure concrete in giunta regionale". Lo scrive il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, in un post nel suo profilo Facebook, dopo la tromba d'aria che ha colpito Pantelleria venerdì pomeriggio causando 2 morti, diversi feriti e numerosi danni.