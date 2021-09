Il Catania sbaglia un calcio di rigore. la Paganese vince con un solo tiro in porta

Pomeriggio da dimenticare per il Catania che lascia l'intera posta in palio alla Paganese che vince di misura sugli etnei. I rossazzurri dalla loro parte hanno fallito un calcio di rigore con Ceccarelli che si è fatto neutralizzare il penalty da Baiocco dopo avere dominato in lungo ed in largo la gara. Neppure l'uomo in più per i rossazzurri è servito al Catania a cambiare il volto della gara. Sussi era stato espulso al 51' in occasione del rigore.

Il gol dei padroni di casa è arrivato al 25', quando Diop è riuscito a trovare la zampata giusta per superare l'estremo difensore. Inutile il forcing finale del Catania.

Così Francesco Baldini al termine della gara:“Credo poco alla sfortuna. Abbiamo commesso un errore in marcatura sul gran gol di Diop. Partita persa con un tiro in porta. Se devo commentare il risultato faccio i complimenti alla Paganese, se devo commentare la prestazione i ragazzi hanno messo in campo tutta la volontà possibile facendo quello che gli è stato chiesto. Se qualcuno mi dice, come ogni volta che si perde, che questa squadra non ha messo il carattere giusto in campo, dico che il carattere giusto lo ha messo su un campo difficile contro un avversario che aveva appena cambiato l’allenatore. C’erano tante componenti difficili, il Catania ha retto bene facendo la partita con tantissime occasioni da gol create e sbagliando un calcio di rigore. Avrei da recriminare se non avessimo creato occasioni, se il loro portiere non avesse preso 8 in pagella”.