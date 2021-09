Catania, minacce ai genitori per denaro: arrestato 26enne

Nel tardo pomeriggio dello scorso sabato, agenti del Commissariato di Polizia di Catania Nesima hanno eseguito un’Ordinanza di Applicazione della Misura della Custodia Cautelare in Carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania nei confronti di 26enne catanese per i reati di estorsione e detenzione abusiva di armi. Il giovane è un tossicodipendente il quale, in situazioni di astinenza legate all’abuso di cocaina, aveva più volte avanzato richieste di denaro ai propri genitori, minacciandoli violentemente. In alcune occasioni, si era reso protagonista di gesti di autolesionismo o di eccessi di rabbia che scaricava distruggendo gli arredi di casa, danneggiandoli irreparabilmente. Il giovane è stato condotto nel carcere di Noto.