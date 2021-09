L'attrice Miriam Leone e Paolo Carullo si sposeranno sabato a Scicli

L'attrice di origini catanesi Miriam Leone e Paolo Carullo si sposeranno a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova sabato 18 settembre. "L'amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all'evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data", afferma una nota. Nei giorni scorsi era rimbalzata la notizia dei fiori d'arancio per l'attrice. Nozze non più in gran segreto, quindi. Nel 2021 l'attrice interpreterà Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros., in cui sarà affiancata da Luca Marinelli.