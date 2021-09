Elezioni, Forza Italia sceglie a Rosolini e neppure un grazie a Pinello Gennaro

A meno di 48 ore dal termine ultimo per la presentazione delle liste, Forza Italia, fa sapere che a Rosolini scenderà in campo con il suo simbolo. Ad ufficializzarlo è stato il commissario provinciale del partito, Bruno Alicata. Si chiude così una querelle che potrebbe avere ripercussioni future in casa degli azzurri, considerando che la scelta di Tino Di Rosolini ha spaccato in buona parte Forza Italia. Alicata non ha ringraziato l'avvocato Pinello Gennaro, forse sarà stata un'incolpevole dimenticanza, tenuto per due mesi sul filo di lana e garantendogli prima il sostegno e poi scaricandolo come se fosse l'ultimo degli arrivati. Gennaro non dimentica e non dimentica neppure Pippo Gennuso che nel fine settimana ha avuto un faccia a faccia con Gianfranco Miccichè. E se l'ex deputato ha annunciato il suo disimpegno per il voto del 10 e 11 ottobre a Rosolini, Pinello Gennaro ha confidato ai suoi fedelissimi che non andrà mai a Sinistra e neanche con Di Rosolini ed il micro gruppo di Fratelli d'Italia.

"Forza Italia, come sempre nel corso degli anni, sarà presente alle competizioni elettorali che si svolgeranno il prossimo ottobre nei comuni del nostro territorio provinciale. Lo farà con proprie liste e propri candidati, consapevole della sua storia politica e per essere, inoltre, partito cardine della coalizione di centro destra. Pertanto, nel comune di Rosolini - scrive il senatore Alicata - dopo attento esame della situazione politica, si è pervenuti alla decisione di sostenere la candidatura a Sindaco del dr. Tino Di Rosolini, stimato ed apprezzato professionista, di cui si ammira da sempre passione ed impegno civile. Invitiamo, pertanto, iscritti e simpatizzanti di Forza Italia ad impegnarsi affinché si possa conseguire tutti insieme un positivo risultato, non solo per il partito, ma, soprattutto, per il bene di quella città. A tutti, un caloroso in bocca al lupo per l’importante sfida elettorale".