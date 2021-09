Lite in tabaccheria a Floridia e spuntano i coltelli: fermati 2 malviventi

Scene fa far west a Floridia, con i carabinieri lanciati ad inseguire tre malviventi che verso le 19 hanno sono entrati in una rivendita di tabacchi di via Archimede. Non è ancora dato sapere cosa sia realmente accaduto. Fonti investigative hanno raccontato che sarebbe scoppiata una lite e sarebbero saltati fuori i coltelli. Così il titolare della rivendita ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato nell'immediatezza dei fatti. Forse una pattuglia dei carabinieri. era in zona e sembra che i tre malviventi fossero arrivati sul posto con due vetture. E' subito cominciato il 'carosello' all'interno della città. Uno dei contendenti è stato inseguito dai carabinieri ed è stato placcato e gettato a terra da un militare in via Garibaldi che gli ha messo le manette. Secondo il racconto di chi ha assistito alla scena da film, il malvivente era armato ed aveva una pistola con 4 colpi in canna sotto la maglietta. E' stato caricato sulla 'Gazzella' e portato negli uffici della Tenenza. Un'altra pattuglia, invece avrebbe bloccato il secondo uomo nelle vicinanze delle case popolari di via Marina di Melilli. A Floridia viene ricercato un terzo individuo.