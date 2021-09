Siracusa, lite tra conviventi: la polizia interviene e trova sostanze stupefacenti

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito del servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione un uomo di 44 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari. Il quarantaquattrenne è stato tratto in arresto e condotto nella propria abitazione in attesa del procedimento per direttissima che sarà celebrato domani mattina.

Inoltre, nella nottata appena decorsa, gli uomini delle Volanti sono intervenuti nei pressi di via Francicanava per una lite tra conviventi. I due fidanzati venivano identificati e l’uomo, un siracusano di 49 anni, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti.

Infatti, nel corso dell’intervento gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato a casa del denunciato una pianta di marijuana e tre barattoli contenenti hashish, marijuana e semi di cannabis indica.