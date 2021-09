Agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato tre giovani augustani per non aver ottemperato ai provvedimenti Daspo cui erano sottoposti.

Questi ultimi, infatti, domenica scorsa, in occasione dell’incontro di calcio che la compagine augustana disputava a Ragusa, non si presentavano al Commissariato megarese non osservando l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.