Il dissesto finanziario a Floridia, un maledetto imbroglio

Aristotele, nel secondo libro della “Retorica”, nel quale vengono passati in rassegna gli “entimemi apparenti”, ovvero quei sillogismi che si fondano su premesse non certe, descrive il settimo entimema, che «consiste nel far passare come causa ciò che invece non è causa: ad esempio, per il fatto che una cosa si è prodotta contemporaneamente a un’altra, oppure l’ha seguita; si prende il ‘dopo di ciò’ come se fosse ‘a causa di ciò’». Questa ‘confusione’ logica, per cui si attribuisce a qualcosa che è accaduto prima la causa di ciò che è accaduto dopo per il semplice fatto che vi è una mera conseguenza cronologica e non, invece, un rapporto di causa-effetto, è tipica del linguaggio della pubblicità e della politica. Il “dopo” non sempre è conseguenza del “prima”. Se è vero che tale forma ragionamento può valere – e, di fatto, è assai diffuso nel mondo aleatorio ed opinabile della politica – esso non vale certo nel mondo dei numeri, nel quale bilanci, conti preventivi e consuntivi, entrate ed uscite sono fatti certi ed oggettivi. Quando la politica gestisce i bilanci seguendo la propria logica “accomodante” e non quella esatta dei numeri, allora nasce l’imbroglio. Ed imbroglio c’è stato, infatti, nella vicenda del dissesto finanziario del comune di Floridia, decretato dal consiglio comunale nella seduta del 9 settembre scorso, durante la quale è stata approvata la proposta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Carianni, forte delle indicazioni provenienti dal collegio dei revisori dei conti, che, dopo «approfondita analisi», ha recepito la «dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’ente» del responsabile del settore economico-finanziario del comune. I commenti sull’accaduto, riferibili a più parti politiche, addebitano la responsabilità del collasso finanziario dell’ente alle amministrazioni che si sono avvicendate nel tempo nel governo della città, additate come spendaccione e colpevoli di una gestione poco oculata delle casse comunali. Ma, attribuire la responsabilità di quanto è accaduto a tutte le amministrazioni che si sono succedute in questi ultimi venti anni, non soltanto significa non attribuirla a nessuno, ma risulta anche essere un argomento pretestuoso e demagogico. Tutti colpevoli, nessuno colpevole. Ma non è così che sono andatele cose. La verità dei fatti – insegna la storiografia – è da ricercare sempre nei documenti. Il «maledetto imbroglio», quello del dissesto finanziario del Comune di Floridia, viene da lontano. Se si analizzano le deliberazioni della sezione regionale della Corte dei Conti dal 2011 ad oggi, è possibile fare la cronistoria dei fatti amministrativi che hanno portato al tracollo finanziario del comune ed individuare, così, il momento esatto del “non ritorno”, ovvero della impossibilità di poter rimediare, con gli «interventi correttivi» più volte sollecitati dagli organi di vigilanza, ai danni compiuti, in modo da evitare il peggio. La deliberazione della Corte dei Conti n. 235 del 22 dicembre 2011 – pronunciata, dunque, quasi dieci anni fa – evidenziava, tra le altre criticità rilevate, che «il mancato allineamento delle previsioni delle entrate per recupero dell’evasione tributaria rispetto ai dati del triennio precedente; ed il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011». Accertava, inoltre, «il mancato allineamento, rispetto ai dati del triennio precedente, delle previsioni relative al recupero per evasione tributaria ed evidenzia il rischio che l’esistenza di previsioni sovrastimate possa alterare i necessari equilibri di bilancio». Già nel 2011, perciò, durante l’amministrazione Spadaro, la situazione finanziaria dell’ente era sotto osservazione da parte del massimo organo di controllo; ma ancora era tale da non suscitare particolari allarmismi. Veniva marcato, tuttavia, il mancato recupero dell’evasione tributaria rispetto alle previsioni fatte dall’ente. Quello dell’evasione tributaria e della scarsa efficacia con cui l’ente vi ha posto rimedio in tutti questi anni, è un malessere antico, che, cronicizzatosi, ha avuto un ruolo determinante per il collasso del comune. Nella deliberazione della C.d.C. n. 180 del 21 giugno 2012, veniva accertata la «sussistenza della condizione di deficitarietà strutturale per l’esercizio 2010» e si rilevava «l’elevato ammontare di residui attivi anteriori all'anno 2006 del Titolo I per un importo pari a € 3.388.906,65 dei quali € 2.008.168,68 riconducibili a Tarsu e del Titolo III per € 2.409.267.22, dei quali € 332.631,56 derivanti da accertamento di sanzioni per violazione codice della strada». Già prima del 2006, dunque, durante l’amministrazione Rudilosso (11.06.2002 – 20.10.2006), e con il commissariamento regionale di Angelo Moceri, insediatosi il 20 ottobre 2006 a guidare la città sino alla elezione del nuovo sindaco Spadaro, avvenuta il 16 maggio 2007, era evidente la sofferenza dell’ente per l’elevato ammontare di somme non riscosse. D’altra parte, la «condizione di deficitarietà strutturale», insorta con l’amministrazione Spadaro, rappresentava un campanello d’allarme che avrebbe dovuto sollecitare gli amministratori a prendere misure drastiche per il risanamento del bilancio. Purtroppo, così non è stato. D’altra parte, i finanziamenti nazionali e regionali sempre più esigui, l’introduzione di una legislazione fiscale costrittiva, se non oppressiva, e una congiuntura economica nefasta venivano a determinare un repentino peggioramento della situazione. La deliberazione della C.d.C. n. 142 del 18 marzo 2015 segnalava che «i referti» inviati all’organo di controllo si presentavano «incompleti e carenti nelle informazioni per la mancata approvazione del piano generale di sviluppo e conseguentemente dei fondamentali documenti di programmazione dell’Ente». Ciò non consentiva «di espletare in maniera adeguata il controllo sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni per l’esercizio 2013». Alla situazione di deficit strutturale del comune, ereditata dall’amministrazione Spadaro, viene ad aggiungersi, con l’avvento dell’amministrazione Scalorino, una serie di «mancanze», di «omissioni» e di «inadeguatezze» nella previsione dei bilanci, nella gestione e nella programmazione dell’attività amministrativa generale del comune. L’amministrazione Scalorino, come il bambino colto in flagrante con il dito nella marmellata della nonna, davanti all’organo di controllo «non disconosce le criticità rilevate [...] né prende posizioni sulle disfunzioni segnalate in ordine all’inefficacia ed inadeguatezza dei controlli interni, salvo l’impegno ad adeguare l’organizzazione interna». Impegno che, ovviamente, non sarà mantenuto. Una serie di deliberazioni della Corte dei conti, la n. 295/2016 e, in particolare, la n. 156/2019 e la n. 6/2021, infatti, stigmatizzeranno una serie di gravi irregolarità finanziarie e gestionali dell’amministrazione Scalorino: l’occultamento del disavanzo di amministrazione, la mancata comunicazione dei nuovi parametri di deficitarietà, la «illegittima espansione della capacità di spesa – ovvero uscite non sostenute da effettiva copertura finanziaria, l’inadeguata trasparenza dei conti comunali e la scarsa collaborazione dell’Ente alle attività di controllo della Corte», paventando che «la crisi di liquidità possa nel breve termine evolversi colpevolmente in insolvenza ove gli Organi comunali non intervengano con immediate e drastiche misure correttive». I rendiconti del biennio 2015-2016 e quelli del 2017-2018 presentano, per la Corte dei Conti, «numerose criticità» tali da spingere la Corte a inviare gli atti alla Prefettura di Siracusa e alla Procura della Repubblica. Tali criticità si sono rivelate fatali per il destino dell’ente. Vani sono stati i tentativi di frenare la frana economica compiuti dall’amministrazione Limoli, così come a nulla sono valsi gli sforzi dell’amministrazione Carianni. Il “punto di non ritorno”, ormai, era stato toccato. La situazione in cui è precipitato il comune di Floridia è una situazione che interessa altri comuni della provincia, della regione e dell’intera nazione. Se è vero che la situazione generale del “Sistema Paese” non è tra le più rosee, e che la pandemia ha contribuito ad accentuare le criticità e le sofferenze che già imperversavano, esacerbando antichi e nuovi malesseri, è anche vero che, oggi, la pratica del dissesto finanziario è diventata una sorta di alibi dietro cui, spesso, si nascondono la fragilità e le incertezze della governance dei territori. L’Anci Sicilia, in una sua nota, ha disapprovato la strategia della Regione siciliana di invitare «esplicitamente gli enti locali dell’Isola (comuni, liberi consorzi e città metropolitane) a dichiarare il dissesto finanziario». Come è stato sottolineato da più parti, in Sicilia oggi si rinuncia alla gestione politica e si preferisce consegnare le autonomie locali ad una gestione commissariale e di liquidazione degna della più retriva prassi borbonica che pregiudica e lede i principi di decentramento e di sussidiarietà e, nel caso siciliano, anche quelli previsti dal nostro Statuto Regionale in ordine all’autonomia amministrativa. Ciò testimonia la incapacità di amministrare delle classi politiche che si sono succedute, in oltre un ventennio, nel governo dei territori, dopo la conclusione storica, all’inizio degli anni Duemila, della gloriosa avventura politica del «governo dei borgomastri» avviato in Sicilia alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso ed ispirato alla “Primavera di Palermo”, al progetto politico di “Centocittà”, alla “Rete” di Leoluca Orlando e di Enzo Bianco e alla “Primavera Floridiana” di Egidio Ortisi. Di questa incapacità e di questa inadeguatezza, a farne le spese, oggi, saranno i cittadini, che si vedranno tagliati servizi essenziali ed aumentata al massimo una tassazione già esosa.

