Elezioni, Insieme per Rosolini : "Fermate il 'terrorismo' mediatico"

Insieme per Rosolini, il Movimento politico che sostiene Giovanni Spadola a sindaco alle prossime amministrative del 10 e 11 ottobre, denuncia pubblicamente che è già cominciata la stagione dei veleni. “ Siamo di fronte a dei lazzaroni che tentano di fare terrorismo mediatico, tentando di sporcare la nostra reputazione e l'onorabilità dei nostri sedici candidati – affermano i dirigenti del Movimento – che hanno depositato quest'oggi la lista in Municipio. Si tratta di soggetti squallidi che attraverso falsi profili sui social fanno circolare nella rete foto che non hanno nulla a che vedere con i candidati. La nostra lista è trasparente. Diffidiamo chiunque a perseverare in queste forme mediatiche disdicevoli e di fronte ad attacchi mediatici che non corrispondono alla realtà, siamo pronti a rivolgerci nelle sedi opportune per chiedere l'identificazione dei diffamatori seriali”.

Ecco la lista completa di Insieme per Rosolini:

Daniele Basile

Lorena Gerratana

Giuseppe Di Mari

Luigi Fratantonio

Gianni Massa

Rosina Collemi

Luigia Di Stefano

Corrada Falco

Loredana Modica

Giusy Cicciarella

Giuseppe Gambuzza detto Pippo

Paola Micieli

Corrado Ciccazzo

Gianluigi Pitrolo

Daniela Bandiera

Vincenzo Cataudella