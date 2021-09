Atti persecutori alla ex: notificato ad Avola un divieto di avvicinamento

Personale del Commissariato di Avola ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Siracusa, Salvatore Palmeri, con la quale un uomo di 36 anni è stato sottoposto al divieto di avvicinamento e di comunicazione nei confronti della propria ex compagna.

I poliziotti, sotto la direzione del Pm Stefano Priolo, hanno raccolto elementi gravemente indiziari in ordine al reato di atti persecutori consistito in gravi minacce telefoniche, messaggi e telefonate a qualunque ora del giorno e della notte e un tentativo di aggressione fisica, condotte che hanno causato un grave stato di ansia e paura nella vittima e ne hanno condizionato negativamente le abitudini di vita.