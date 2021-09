Covid, cala il numero dei positivi nel Ragusano ma c'è un altro morto

Sale a 350 il numero dei morti nel Ragusano dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si è registrato, infatti, un altro decesso. Calano, invece, i positivi. Sono 1.602 rispetto ai 1.699 del giorno prima. In isolamento domiciliare ci sono 1.519 persone; 14 sono alla Rsa di Ragusa, 65 ricoverati in ospedale e 4 in Foresteria Covid. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 25 Acate, 36 Chiaramonte Gulfi, 271 Comiso, 3 Giarratana,

84 Ispica, 86 Modica, 0 Monterosso, 52 Pozzallo, 225 Ragusa, 44 Santa Croce, 78 Scicli, 615 Vittoria.