Acate, al Castello dei Principi di Biscari la mostra di Giovanni Pace

Sarà inaugurata venerdì 17 settembre al Castello dei Principi di Biscari la Mostra Plurisensoriale intitolata “Terra”, curata dal Maestro Giovanni Pace e promossa dall’associazione OminiArtEventi della quale Pace è direttore artistico per la provincia di Ragusa. “La collettiva nasce dalla constatazione che “pur trovandoci in un posto meraviglioso quale è la nostra Terra, l’uomo continui ancora a non rispettarla, non facendo altro che distruggerla - dichiara Pace -. Cumuli di rifiuti rovinano i nostri paesaggi che però sanno regalarci scorci di assoluta bellezza, la stessa che rivive nelle opere degli artisti presenti alla mostra”.

Nelle sale del settecentesco maniero i visitatori potranno ammirare 40 opere di Andrea Calabrò, Vincenzo Mezzasalma e Maria Teresa Scarso, di Marcello Migliorisi nonché di Maria Mezzasalma, che si è distinta per la sua originalissima arte definita “Scatti da cani”. Madrina della serata sarà promettente attrice acatese Ambra Denaro, che vanta numerose partecipazioni a spettacoli teatrali. La mostra, già all'Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, fa parte del programma del "Settembre a Biscari" e si potrà visitare fino a sabato 26, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 con ingresso gratuito, previa esibizione del green pass.