Infrastrutture, Falcone: "Nel 2022 verrà ultimato il tratto Ispica - Modica"

"Siamo tornati in questo grande cantiere per una visita che ci serve ad approfondire lo stato dell'arte dell'infrastruttura e a confermare l'obiettivo che il governo Musumeci ha fissato: completare nel 2022 il lotto fra Ispica e Modica della Siracusa-Gela". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a margine della visita odierna al cantiere dell'autostrada nel tratto fra il nuovo casello di Ispica-Pozzallo e la città di Modica L'opera, realizzata dal Consorzio autostrade siciliane, prevede la costruzione di un tratto autostradale di circa 10 chilometri in provincia di Ragusa, in prosecuzione del segmento fra Rosolini e Ispica, aperto al traffico agli inizi di agosto. Presenti anche il deputato regionale Giorgio Assenza, il direttore generale del Cas Salvatore Minaldi e i tecnici della Direzione lavori e dell'impresa esecutrice Cosedil. "Nel corso dell'ultima riunione con la nuova direzione lavori, i vertici del Cas e di Cosedil - ha aggiunto Falcone - abbiamo preso atto di un andamento lavori che ha il segno positivo, ma che può ulteriormente migliorare. Questa autostrada era un'incompiuta, ma quel momento buio appartiene ormai al passato. Adesso è possibile guardare al nuovo obiettivo con fiducia, per dare alla Sicilia un'infrastruttura realmente strategica e collegare per la prima volta l'autostrada fino alla prestigiosa Modica".